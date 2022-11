Juliette vai parar no hospital após crise: ‘Não estava ligando’

Foto: Reprodução/ Instagram

A cantora Juliette apareceu nas redes sociais na quarta-feira (2) para falar com os fãs que precisou ir até um hospital após uma crise de tosse, além de quadro de febre.

Por meio de stories no perfil do Instagram, a ex-BBB falou sobre o estado de saúde e a suspeita do médico que especulou sobre a causa da crise.

“Fui ao médico. Estou com uma tosse faz um tempão, ela vai e volta e eu não estava ligando. Só que esses dias eu passei muito tempo viajando, mudando de clima, trabalhando muito, saí também, aí ontem tive febre e hoje fui ao hospital investigar”, disse Juliette.

A advogada ainda falou que o profissional acha que pode se tratar de um quadro de asma com sinusite e já traçou os tratamentos.

“Eu sempre tive asma quando era pequena. Tinha parado, mas, de vez em quando, minha respiração fica com um apitinho”, explicou Juliette.

“Ele passou todos os tratamentos. Tem duas possibilidades, que eu espero que não seja: o carpete do meu quarto ou os meus cachorros. Se for os cachorros, vai ter que desenvolver alguma coisa (risos), porque eu não deixo de cheirar eles nem a pau”, finalizou.

