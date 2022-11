Justiça reconta votos após fraude e vereador é eleito em Conquista

TSE – Tribunal Superior Eleitoral Urna eletrônica

A Justiça Eleitoral da Bahia fez a recontagem dos votos da disputa municipal de 2020, na cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, e um novo vereador foi eleito, na sexta-feira (18), dois anos após o pleito. A medida foi tomada após uma determinação do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), que identificou fraude na eleição de um candidato na cidade.

De acordo com a TV Sudoeste, afiliada a TV Bahia na região, a candidatura fraudulenta foi do Pastor Orlando Filho (PRTB), que foi cassado, sem direito a recurso. Segundo o TRE, ex-vereador teria usado candidaturas laranjas para compor a cota de gênero durante as eleições.

“Recebemos um comunicado do TRE no começo do mês para que fossem novamente totalizados os votos para vereador em razão de uma candidatura ter sido cassada por não observância às regras eleitorais pertinentes à cota de gênero, mais conhecido como candidatura laranja”, explicou o juiz eleitoral Wander Cleuber.

Como os votos do candidato cassado e dos demais candidatos do PRTB foram considerados nulos, foi necessário contar todos os votos para que houvesse um novo coeficiente eleitoral, e apontar o novo dono da cadeira na Câmara. O vereador eleito foi Edvaldo Ferreira Júnior (PTB) , que deve receber diplomação nos próximos dias.

“Nós hoje fizemos a recontagem e verificou-se que o vereador Edvaldo Júnior era o primeiro suplente e será diplomado e futuramente empossado”, explicou.

