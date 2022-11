Kerline é 11ª eliminada de A Fazenda 2022

Foto: Reprodução/ Record TV

Não foi desta vez que Kerline Cardoso chegou a grande final de um reality show. A ex-BBB agora se torna uma ex-A Fazenda após a eliminação do programa na última quinta-feira (24) ao enfrentar sua primeira roça.

A influenciadora foi a décima primeira a deixar a competição ao ser a menos votada pelo público com 23,18% dos votos para seguir na disputa.

Em comparação a sua passagem pelo Big Brother Brasil, a cearense conseguiu durar 10 semanas a mais. Pela Globo, a participante deixou a competição na primeira semana.

Kerline disputava a permanência com Moranguinho, indicada da casa, que teve 37,37% dos votos e com a atriz Bárbara Borges, indicada pela fazendeira Deolane, a mais votada para continuar com 37,37%.

Ao ser eliminada, a ex-BBB não conteve a emoção e disse ter aprendido demais com a experiência no reality rural.

“Não tinha ideia que era isso aqui e é muito difícil. A estrutura do programa é incrível. Quem organiza as dinâmicas, jogos, tá de parabéns. É muita pressão, eu não esperava que fosse assim. Achei que fui longe até demais, não esperava que ia tão longe assim no jogo.”

