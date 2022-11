Kevi Jonny posta vídeo de Sthe Matos andando após acidente

Foto: Reprodução / Instagram

O cantor Kevi Jonny postou um vídeo na rede sociail, na tarde desta segunda-feira (14), no qual mostra a influenciadora Sthe Matos andando pela primeira vez após o acidente na BR-232, trecho na cidade Cristópolis, no oeste da Bahia. O ônibus que levava o casal de namorados e a equipe do artista tombou na sexta (11).

“Bom dia, minha Bob Matos mostrando que é forte”, escreveu o artista na legenda do vídeo.

Nas imagens, a influenciadora baiana é acompanhada por uma funcionária do hospital onde está internada, enquanto dá passos lentos e curtos. A mulher segura a mão esquerda de Sthe, além de apoiar as costas dela.

No primeiro contato com os fãs após o acidente, Sthe tranquilizou os seguidores e relembrou o acidente. Segundo a blogueira, estar viva após o capotamento do veículo foi um verdadeiro milagre, a influenciadora foi arremessada para dentro do bagageiro do ônibus.

Em vídeo, a médica responsável pelo caso de Sthe deu um panorama sobre o que aconteceu com a blogueira na colisão. Segundo a profissional, a influenciadora não terá sequelas e deve deixar o hospital em breve.

“Sthe teve fratura de processo transverso entre cinco vertebras, entre torácicas e lombares. São fraturas pequenas, o tratamento dela vai ser conservador, vai precisar de repouso, mas não há gravidade, não vai ter nenhuma limitação de movimento, não vai deixar sequelas. Logo logo ela vai estar 100% para vocês de novo”, informou a médica.

Na reabilitação, Sthe usa uma espécie de colete, para evitar movimentos bruscos e piorar as lesões. “Deus como sempre, maravilhoso na minha vida me livrou de algo muito mais grave, de algo pior, me deu mais uma nova chance de viver” (…) As vertebras estão quebradas, não há muito o que fazer. Agora é repouso, estou usando esse colete aqui e vou ter que usar por alguns meses. Repousar”.

Pós acidente

Com dores, Sthe segue sendo medicada e deve levantar da cama pela primeira vez nesta segunda-feira (14) e retornar para Salvador também neste início de semana.

A blogueira ainda aproveitou o uso das redes sociais para se declarar para Kevi.Em uma foto na qual mostra o artista deitado no pé da cama do hospital, Sthe fala que Kevi não deixou seu lado em nenhum momento desde o acidente.

“Meu anjinho da guarda. Nenhum minuto ele saiu de perto! Todo momento cuidando de mim, me ajudando… dormiu sentado na cadeira do hospital só para ficar do meu lado. Não via em nenhum momento ele pensando nele, só em mim. Graças a Deus tenho você para deixar tudo mais leve e tranquilo. Te amo”.

Tratamento feito por Sthe

Como citado pela médica responsável pelo caso da blogueira, Sthe Matos fará um tratamento conservador, isto é, quando não é necessária a cirurgia para tratar a fratura. A lesão é tratada com medicamento, fisioterapia, entre outros.

No caso de Sthe, a baiana fará o uso de um colete, utilizado na maioria dos tratamentos, cuja proposta é permitir que o organismo realize a reparação no alinhamento correto. O processo costuma durar em média de 2 a 3 meses, período que pode variar de acordo com a gravidade e o tempo de resposta de cada paciente.

Acidente

Foto: Reprodução/Redes Sociais

O ônibus do cantor Kevi Jonny sofreu um acidente na BR-242, próximo a cidade de Barreiras, na tarde desta sexta-feira (11). A influenciadora Sthe Matos, namorada do cantor, era uma das passageiras.

Segundo informações da assessoria do cantor, em contato com o iBahia, todos estão bem e não houve nenhum óbito. A equipe também informou que ele estava no veículo no momento do acidente.

Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver partes do veículo quebradas e pessoas em volta, uma delas chega a entrar no ônibus por um buraco causado pelo impacto.

Kevi Jonny realizaria um show nesta noite na cidade de Luísa Eduardo Magalhães, que fica distante cerca de 90 quilômetros de onde o ônibus capotou.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.