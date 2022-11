Kevi Jonny tranquiliza fãs após acidente com ônibus na Bahia

Foto: Reprodução

O cantor Kevi Jonny, que sofreu um acidente na Bahia quando estava em um ônibus, usou as redes sociais, neste sábado (12), para tranquilizar os fãs. O artista estava junto com a equipe de trabalho e a namorada Sthe Matos na hora do capotamento registrado na BR-242, no oeste da Bahia.

Na publicação, Kevi disse que estava abalado após o acidente e ainda não tinha condições de gravar conteúdos. Além disso, ele falou do estado de saúde de Sthe.

“Estamos bem graças a Deus! O pior já passou. Tivemos mais um livramento de Deus, que eu só tenho agradecer por ter nos livrado de algo pior”, desabafou.

Foto: Reprodução / Redes Sociais

Kevi Jonny postou também uma foto com uma mão da influenciadora. Ele disse que a amada segue em observação no hospital após exames e raio-x. Ele afirmou ainda que ela está com dores por conta do impacto. Desde o acidente, que aconteceu na sexta (11), a jovem não se pronunciou, mas a equipe que a acompanha informou que, em breve, falará do assunto.

