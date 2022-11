Kevin o Cris, Felipe Amorim se apresentam na festa Vou de Branco

Foto: Aldo Barranco/ Divulgação

Os cantores Kevin o Cris, Felipe Amorim e a dupla de DJs Dubdogz se apresentam na capital baiana neste final de semana com a festa Vou de Branco.

O evento acontece na sexta-feira (18), no Wet’n Wild, a partir das 22h e promete uma experiência diferenciada ao público, com direito a shows de alta performance e uso de tecnologia.

Para isso, o evento contará com uma estrutura de 360m², equipada com JBL Soud System, leds, luzes e painéis e show pirotécnico, divididos em dois espaços open bar a Arena Vibes e o Camarote, que dará ao público direito aos serviços de espaço beauty, balada exclusiva, espaço coberto, serviço de drinks especiais e lounges exclusivos no front stage.

Os ingressos para o show estão sendo vendidos no site Partiu Balada e custam R$ 187,00 (Arena Vibes) e R$ 220,00 (Camarote).

SERVIÇO

Festa Vou de Branco com Kevin o Cris, Felipe Amorim e Dubdogz

Quando: 18 de novembro

Onde: Wet Salvador, Paralela

Ingressos: – R$ 187,00 (Arena Vibes), R$220,00 (Camarote)

Leia mais sobre Agenda Cultural no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.