Klebber Toledo revela não comer carne há dois anos

Klebber Toledo esbanjou boa forma ao desfilar na São Paulo Fashion Week 2022 na quarta-feira (17). Em entrevista ao gshow, o ator, de 36 anos, entregou os principais segredos do seu abdômen sarado: rotina de treino e alimentação saudável.

“Estou fazendo jornada dupla: vou de manhã para fazer meu aeróbico e, à noite, puxo ferro. Sou muito agitado e só não me lesiono por causa da musculação. Musculação é fundamental. Faz muita diferença. Tenho um biotipo bom. Aos 36 está mais difícil mesmo, estou com ritmo de vida difícil, durmo pouco, trabalho muito. É a vida social, empresa… Vai ficando mais difícil mais por causa do tempo mesmo”.

O ator também revelou seguir uma dieta restrita a carne de animais e que é viciado em comer pão. “Sou um cara que gosta muito de pão. Troco tudo para comer pão. Deixo de comer arroz e batata, mas não consigo largar o pão”

“Carne já não como fazem dois anos, desde o começo da pandemia. Uma vez ou outra, vou no frango. Pelo que eu estudei é o que menos agride hoje o meio ambiente. Peixe de jeito nenhum! A gente tem costume de falar que é um recurso natural, recurso natural é o caramba”, finalizou o marido da atriz Camila Queiroz.

