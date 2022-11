La Fúria lança parceria inédita com Xanddy Harmonia

Foto: Mateus Ross

A banda La Fúria lançou mais uma nova canção, fruto do projeto audiovisual gravado neste ano, ‘La Fúria Sem Limites’, e desta vez com surpresa para o público, a parceria com Xanddy Harmonia.

A música escolhida para a colaboração foi ‘Jogadinha’, uma composição de Luciano Chaves e Magno Santana. “Fico honrado em receber esse cara que é uma referência para mim”, disse Magnata sobre a parceria com Xanddy.

Em entrevista ao iBahia durante o Salvador Fest, o pagodeiro confessou que cantar com o artista foi um dos momentos mais marcantes de sua carreira. “Nosso professor. Me tremi nas pernas. Quando eu fiz o convite a ele para participar do DVD ele aceitou de cara. Agradeço também a Mestre Bimba, que é uma grande inspiração e também aceitou de cara”, contou.

Magnata ainda afirmou que as músicas serão lançadas aos poucos e o projeto é a grande aposta da La Fúria para o verão. “As músicas prometem viu? Tem várias parcerias, com Márcio, Lincoln, MC Mari e do MC GW”.

O ‘La Fúria Sem Limites’ foi gravado na Região Metropolitana de Salvador em setembro, em uma estrutura preparada especialmente para o audiovisual. A direção do projeto ficou com Raffa Souza, captação de imagens com Neinho Silva e Bruno Leal, ballet de Lu Soua e figurino de Felippe Cesc.

