Labibe descobre a verdade sobre Maruan

Labibe (Theresa Fonseca) vai descobrir toda a verdade sobre Maruan (Pedro Lamin) nos próximos capítulos de ‘Mar do Sertão’. A jovem vai até a até a casa de José (Sérgio Guizé) para conversar com o príncipe, insistindo que eles devem revelar aos pais dela que estão juntos. Em certo momento da conversa, a filha de Zahym (Cesar Ferrario) diz que precisa ir ao banheiro.

Nesse momento, Laura (Eli Ferreira) chega para falar com Maruan. Quando Labibe sai do banheiro, ouve a executiva chamá-lo de “alteza”. Labibe questiona o tratamento, deixando Laura numa saia justa. É aí, então, que Maruan decide contar a verdade para Labibe.

Maruan mostra o passaporte com o seu nome verdadeiro e explica tudo o que aconteceu desde a sua chega a Canta Pedra. Ele garante que nada mudar entre eles, mas Labibe mostra-se desolada por ter sido enganada durante tanto tempo e diz que não acredita mais no amor dele.

‘Mar do Sertão’ é uma novela criada e escrita por Mario Teixeira com direção artística de Allan Fiterman. A obra é escrita com Marcos Lazarini, Claudia Gomes e Dino Cantelli, e com colaboração de Carol Santos. A direção geral é de Pedro Brenelli com Bernardo Sá, Natália Warth e Rogério Sagui. A produção é de Silvana Feu e a direção de gênero de José Luiz Villamarim.

