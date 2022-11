Laboratórios privados registram alta na procura por testes rápidos

Foto: Prefeitura de Ji-Paraná/Reprodução

Aumentou a procura por testes rápidos da Covid-19 em Salvador. Na rede privada, uma rede de laboratórios relata que, entre 7 e 11 de novembro, eram feitos 20 a 25 testes por dia. E que nesta semana, entre segunda-feira (14) e quinta (17), a estatística chega a 80 testes diários.

Segundo o diretor médico Bruno Cerqueira, em entrevista à TV Bahia, 30% dos testes feitos nessa semana tiveram resultado positivo para a doença. A rede possui dez unidades espalhadas pela Bahia e a maior demanda é na capital.

Um dos fatores para esse crescimento é a presença de sintomas gripais. Ainda segundo Bruno Cerqueira, o laudo com o resultado do exame é apresentado em, no máximo, 30 minutos.

Os pacientes com diagnóstico positivo deverão permanecer em isolamento domiciliar e procurar os serviços de saúde, em caso de agravamento do quadro clínico.

Na rede pública municipal, mais de 40 postos de saúde espalhados por toda cidade realizam o teste rápido de forma gratuita. Nas unidades, a testagem acontece por ordem de chegada, das 8h às 17h. O diagnóstico é divulgado em, no máximo, 40 minutos.

Leia mais sobre Notícias no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.