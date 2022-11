Laís e Gustavo vetam ex-BBBs na lista de padrinhos de casamento

Foto: Sergio Santoian

Os ex-BBBs Laís Caldas e Gustavo Marsengo se preparam para subir ao altar em breve. O casal, formado na última edição do reality show global já pensa na lista de padrinhos que irão testemunhar de perto a união.

Em entrevistao ao colunista Adriel Marques, a cirurgiã dentista revelou que apesar do casal ter sido formado no programa, entre os padrinhos é possível que o número de ex-BBBs seja pequeno.

“Padrinhos é uma coisa muito íntima. Então, por enquanto, penso só em família. Mas temos amigos desde o BBB que compartilharam dessa história, desde o início e que estão sempre com a gente. Existe chance! Grandes chances dele convidar eles como padrinhos.”

Apesar do veto no altar, a lista de convidados deve contar com os parceiros de confinamento. Dentro do programa, Laís ficou próxima de Jade Picon e Bárbara Heck. Além dos participantes do programa, Laís tem o desejo de convidar fãs para esse momento.

“Eu falo que do BBB um dos maiores presentes, além do Gustavo, foram meus fãs e seguidores. Estão comigo, são fieis e eu sou fiel a eles. Sempre falo que jamais vou soltar a mão deles, assim como eles estão sempre com a gente. São especiais demais na minha vida! Amo muito e eles sabem disso. Um beijo grande e abraço apertado em cada um”.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.