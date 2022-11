Lançamentos Musicais: principais novidades que chegaram

Que tal escutar as principais novidades do mundo musical? Nesta semana, de 7 a 13 de novembro, muitos artistas apresentaram lançamentos que vão de singles até álbuns. Confira:

Single “Sukin de Confusão”, por Claudia Leitte

Claudia Leitte lançou um novo single na primeira hora da sexta-feira (11): “Sukin de Confusão”. A faixa é uma aposta da cantora para o verão e o Carnaval de 2023.

Single “Por que”, por Cristiano Araújo

Em homenagem ao legado artístico de Cristiano Araújo, a Som Livre e a família do cantor se uniram para que os fãs pudessem ouvir novamente a voz do sertanejo em um single inédito deixado por ele.

Álbum “De cria pra cria”, por ABRONCA

O álbum de estreia do duo ABRONCA, formado por Jay e My, traz a vivência, sonhos e anseios da mulher preta e periférica. “De cria pra cria” é embalado por beats do trap mesclado aos funk e conta com um videoclipe da faixa-foco, que leva o mesmo nome.

EP “Chora Por Mim”, por Lucas Pretti

Com seis faixas autorais, Lucas Pretti apresenta o segundo EP da carreira: “Chora Por Mim”. O cantor e compositor contou com a ajuda de Júnio Lage, seu diretor musical, e Paul Ralphes, produtor musical, durante a produção deste trabalho.

Single “SE7E VIDAS”, por Exalta

O Exalta traz mais um single repleto de romantismo e entrega de amor verdadeiro, “SE7E VIDAS”. O lançamento chegou na sexta (11) em todas as plataformas digitais e também no YouTube. Confira:

Single “Te Maldigo”, por Laura Low

“Te Maldigo” é o primeiro single do próximo álbum da cantora Laura Low. Com um mix de bolero e tango, a canção fala sobre a falta de amor, a raiva e mais sentimentos. Confira:

EP “Pontes-Parte 1”, por Ton Carfi

Seis faixas integram o EP “Pontes-Parte 1”, lançamento do cantor e compositor Ton Carfi, que passeia pela black music, R&B e gospel.

Leia mais sobre Música no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.