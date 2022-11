Lar Cooperativa Agroindustrial informa vagas de EMPREGO

A Lar Cooperativa Agroindustrial, empresa fabricante de rações destinadas à avicultura, suinocultura e bovinocultura, informa abertura de novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades aos interessados que desejam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

As oportunidades são para os cargos de técnico de segurança do trabalho, técnico em eletromecânica, assistente de controle de qualidade, assistente de linhas, engenheiro agrônomo, estágio- financeiro, mecânico de manutenção industrial, mecânico industrial, operador de estação de tratamento, operador de maquinas, pedreiro, técnico em segurança do trabalho, assistente de controle de qualidade, assistente higienização, auxiliar de eletricista industrial, auxiliar de produção, auxiliar de produção- madeira, auxiliar de produção operacional, consultor de ventas, eletricista, eletromecânico, auxiliar administrativo- ergonomia, auxiliar administrativo- expedição, auxiliar de matriz recrias, auxiliar financeiro, operador de incubadoras e nascedouros, operador de máquina, psicólogo, técnico de enfermagem, analista de processos, analista de qualidade JR,auxiliar financeiro JR, auxiliar logística, encarregado de fornecimento, estagiário de manutenção, manobrista e metrologista.

Sobre a Lar Cooperativa Agroindustrial

Nossos cortes de frango estão habilitados para chegar em mais de 80 países, pela América, Europa, Ásia e países árabes. Na área agrícola levamos a segurança a campo com insumos de procedência, assistência técnica de qualidade e solidez para comercialização da produção agrícola dos nossos associados do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Estamos há mais de meio século colocando nosso padrão de qualidade no mapa, sempre priorizando a ética nas relações humanas e com uma boa pitada de inovação nos negócios.

www.lar.ind.br/institucional

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial da Lar Cooperativa e cadastra-se na função desejado.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

Mais oportunidades de emprego: Clique aqui