Largo do Pelourinho terá shows de Olodum e jogos do Brasil

Foto: Elias Dantas / Divulgação

Festa, música e cerveja. Essa é a combinação da Torcida-Brasil-Olodum-Brahma. O projeto levará ao Largo do Pelourinho, em Salvador, um telão que transmitirá os jogos do Brasil na Copa, com direito a show do Olodum. O evento é gratuito. A organização espera receber cerca de 10 mil torcedores nos dias das partidas. O primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo acontece no dia 24 de novembro, às 16h, contra a Sérvia.

Patrocinadora da seleção brasileira de futebol, essa é a primeira vez que a Brahma investe no já tradicional encontro do Olodum com os torcedores durante a Copa.

“Já é um movimento tradicionalíssimo. E eu que sou soteropolitano cresci vendo o Pelourinho fazendo parte desta mistura. Para a gente é um momento extremamente importante, como patrocinadora da seleção brasileira, que a gente também esteja próximo aqui com um ícone da cidade, que é o Olodum. Nós vimos a oportunidade de apoiar e estar realmente buscando o Hexa junto com o Olodum”, comentou Paulo César Frank Lima, gerente comercial da Ambev na Bahia, em entrevista ao iBahia.

A “parceria” do Olodum com a seleção brasileira é antiga. Desde 1990 o grupo se reúne para ser o som da torcida durante os Mundiais. “Provavelmente quando o título vier o Olodum vai estar junto. A gente está torcendo para isso. Queremos que as pessoas de Salvador venham ao Pelourinho, venham em paz, venham torcer, venham celebrar, para o Brasil ganhar mais um título”, pediu João Jorge, presidente do grupo.

Desconto

A cervejaria fará uma ação promocional em mais de 300 bares da Bahia durante o Mundial, com descontos progressivos. Quanto mais a Seleção Brasileira avança na Copa, mais, o consumidor ganha. Para participar da promoção, basta ter mais de 18 anos, e emitir o cupom digital. Conheça a base de bares credenciados, além dos critérios para participar da promoção através do site da Brahma.

