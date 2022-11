A LATAM é uma uma companhia aérea que surgiu em 1929 e hoje é um dos principais grupos aéreos de toda a América Latina. É uma empresa reconhecida por sua forma sustentável e responsável de atuar. Hoje a Latam está em busca de novos profissionais para fazer parte do time. Confira.

LATAM abre NOVOS empregos pelo país; veja os cargos

A empresa cresce cada dia mais e junto dela cresce as oportunidades de emprego. Por isso, a Latam busca por profissionais qualificados e talentosos para atuar em sua companhia.

Além de um salário compatível com o mercado e vários outros benefícios, a empresa oferece um ambiente de trabalho diversificado, formado por várias nacionalidades e culturas. As vagas a seguir, são para aqueles que procuram inovar e transformar o mercado e as atividades da empresa. Confira

Auxiliar Operações e Cargas – Campo Grande/MS;

Auxiliar Técnico;

Mecânico Pleno;

Técnico Gse – Congonhas/MG;

Auxiliar de Operações de Carga – Goiânia/GO;

Inspetor de Aeronaves – São Carlos/SP;

Mecânico Sr;

Auxiliar Administrativo (Aeroporto) – Guarulhos/SP;

Analista de Canais Administração – São Paulo;

Mecânico Júnior.

Como se candidatar

Aos que possuem interesse nas vagas divulgadas pela empresa, podem acessar o site 123 empregos. Em seguida, é só seguir as orientações disponíveis e encaminhar um currículo para a oportunidade desejada. A empresa está em busca de profissionais qualificados e responsáveis para agregar de forma positiva nas atividades da companhia.

Saiba tudo sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e cadastre-se pelo 123empregos para garantir sua candidatura em uma oportunidade de sucesso.