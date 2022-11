Lauro inicia vacinação contra Covid-19 de crianças até 6 meses

Foto: Otavio Santos/SECOM

A partir de terça-feira (29), bebês com idade acima de seis meses e crianças menores de três anos poderão receber a primeira dose da vacina que protege contra a Covid-19 em Lauro de Freitas.

Os pais e/ou responsáveis devem procurar a UPA pediátrica (Upinha) no bairro de Itinga e a Secretaria Municipal de Saúde, na Faculdade Unime, localizada na Avenida Luiz Tarquínio Pontes.

A aplicação das doses da Pfizer será das 8h às 12h para crianças com comorbidades nesta faixa etária e que tiveram seu cadastro realizado previamente no site da prefeitura.

Os pais ou responsáveis devem estar presentes no momento da vacinação e munidos de documento de identificação do adulto e da criança, além do comprovante de residência de Lauro de Freitas.

Para ser imunizado é necessário apresentar também o CPF ou cartão SUS da criança, o formulário de autorização emitido no site da Prefeitura no ato do cadastro e o relatório médico atualizado (original e uma cópia).

Após ser vacinada, a criança deve permanecer no local com os pais ou responsáveis legais por vinte minutos para observação.



