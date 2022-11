Lázaro Ramos emociona web com homenagem para Taís Araújo

Foto: Reprodução/ Instagram

A chegada dos 44 anos de Taís Araújo rendeu uma homenagem daquelas feita por Lázaro Ramos que encantou a web. Se existe pai coruja, existe também marido coruja e o ator compartilhou uma verdadeira declaração de amor nas redes sociais.

O parabéns do baiano veio acompanhado de um vídeo no qual o ator fala sobr as qualidades da companheira como mulher, como mãe e como profissional.

“É lindo ver como a cada dia que passa ela tem se aproximado mais e mais dos nossos filhos, conversas particulares, que eu tenho certeza que vão ficar pra sempre”, diz o artista.

Juntos há 18 anos, o casal se tornou um dos mais queridos do público. O ator não fugiu do trivial e também desejou os clichês de aniversário a amada.

“Não canso de elogiar e homenagear ela e hoje é um dia muito especial. @taisdeverdade está fazendo aniversário e continua trazendo luz para o mundo. Mozinho, te desejo uma feliz vida, uma caminhada cheia de sucessos e amor, muita saúde e claro, muito dengo e sorrisos. Feliz aniversário, sou seu fã. Te amo”.

