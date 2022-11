Lazinho fala sobre show do Olodum com Baiana System no FV

Foto: Reprodução/ Instagram

O encontro da banda BaianaSystem com o Olodum no palco do Festival de Verão Salvador 2023 promete uma experiência além da música para quem for conferir a apresentação, marcada para acontecer no dia 29 de janeiro.

Ao iBahia, durante o lançamento da Torcida Olodum-Brasil, Lazinho, vocalista da banda que em 2022 completou 43 anos, falou sobre o momento inédito em terras baianas. “Nós fizemos um show em BH que foi uma surpresa muito boa, que deu certo, tanto que está vindo para a nossa cidade, para Salvador para o Festival de Verão”, celebrou.

As bandas, que conversam entre si com sua musicalidade, tem outros tópicos em comum, algo que é celebrado por Lazinho. “A expectativa não é só nossa, mas do público também, porque são duas bandas que falam dos problemas sociais da Bahia, de Salvador e do Brasil”.

Ao site, o artista ainda revelou o que o público pode esperar desse encontro. “Então público pode esperar muita energia, algumas reclamações. Aonde tiver o Olodum, a gente sempre vai falar dos direitos das mulheres negras, dos chamados menos favorecidos, são as pessoas que não tem direito aos serviços sociais do estado, que paga seus impostos. E com BaianaSystem tem também a irreverência.”

Sobre o Festival de Verão 2023

Os ingressos para o evento que acontece nos dias 28 e 29 de janeiro no Parque de Exposições, estão à venda no Sympla e custam a partir de R$ 70.

A nova edição será realizada em um novo formato, com 16 shows divididos em dois palcos principais não-simultâneos.

O público poderá aproveitar as apresentações de mais de 20 artistas, que se dividem em duplas, misturando ritmos e apresentando feats nunca vistos. Confira abaixo a lista de shows e quais artistas se apresentam nos dois dias de evento:

Sábado – 28/01

Ivete Sangalo convida Luedji Luna

Gilberto Gil convida Caetano Veloso

Criolo convida Ney Matogrosso

Orochi convida Djonga

Carlinhos Brown convida Duda Beat e Àttooxxá

Ferrugem convida Xande de Pilares

Margareth Menezes convida Majur e Larissa Luz

Felipe Ret e Caio Luccas

Domingo – 29/01

Xamã convida Gilsons

Jão convida Pitty

Ludmilla convida Glória Groove

Saulo convida Marina Sena

Luísa Sonza convida Alcione

BaianaSystem convida Olodum

Léo Santana e convidado

Bell Marques e convidado

