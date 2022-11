Léia descobre traição de Marcos? Veja resumo de ‘Rei do Gado’ nesta segunda

Foto: Reprodução/TV Globo

No ar em reprise no “Vale a Pena Ver de Novo”, a novela “O Rei Do Gado” começa nesta segunda-feira (28) após o jogo de Portugal e Uruguai na Copa do Mundo 2022, no Catar.

No capítulo, Léia vai se desesperar após flagrar traição de Marcos. A mulher verá ele saindo de dentro de um motel e confirmará as suspeitas.

Veja o resumo do capítulo:

Léia e Ralf se encontram em Ribeirão Preto. Marcos e Liliana chegam no mesmo motel onde estão Léia e Ralf. Bruno Mezenga volta para casa. Léia se desespera ao ver Marcos saindo do motel. Dr Fausto diz que vai verificar a autenticidade dos documentos de Marieta.

Luana pensa em Bruno Mezenga. Léia e Bruno Mezenga discutem sobre o divórcio. Bruno comunica os filhos sobre a separação. Marcos não se conforma. Léia se disfarça, encontra Ralf e diz que eles devem se afastar por um tempo.

Judite diz que não acredita que Marieta é sobrinha de Geremias Berdinazi. Zé do Araguaia vai pra cidade e Donana fica desconfiada.

Bruno embebeda seu motorista para tentar arrancar informações de Léia. Dr Fausto informa Geremias que os documentos de e Marieta são verdadeiros. Geremias fica emocionado. Judite observa Dr Fausto conversando com Marieta. Luana tenta lembrar de seu verdadeiro nome. Zé do Araguaia chega na cidade e faz sucesso com as mulheres.

