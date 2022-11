Léo Santana abre o jogo sobre planos de filhos com Lore Improta

Foto: Reprodução/Instagram

Parece que Léo Santana já pensa em ter mais filhos com Lore Improta e se a dançarina topar a ideia, a pequena Liz, de 1 ano, pode ser irmã mais velha em breve.

Em entrevista para a revista Quem, o cantor revelou que Zé Felipe seria uma referência para ele na questão de construção da família, já que ele é pai de duas meninas com a influenciadora Virgínia.

“Se depender de mim, eu vou fazer igual o Zé Felipe, tenho um monte (risos) mas quem carrega é ela”, inciou Léo Santana.

“No Carnaval não chega (o bebê), mas no pós talvez”, completou o cantor que foi rebatido por Lore Improta. “Do outro ano né, bem? Em 2024”, brincou a loira.

Com os planos ainda longe de saírem dos papéis, Léo Santana foca na carreira e já está em preparação para as apresentações no final do ano e no carnaval.

“Em alguns shows a Lorena vai tá comigo, mas obviamente que a Liz não vai poder, né? Até porque a logística nesse período é bem conturbada no sentido de estar aqui e logo já ter que fazer show em outro lugar. Não tem esse tempo de ficar um dia off. É sempre uma consequência absurda de shows e a gente vai ter que matar a saudade por ligação de vídeo”, revelou.

A dançarina ainda revelou que vai passar o réveillon em Salvador, ao lado do maridão que se apresenta no Show da Virada da capital baiana.

“Mas como o show dele é em Salvador, então eu não devo viajar. Eu vou no Réveillon e ela vai estar com a gente. Agora no dia 1º eu fico em casa já que não consigo ficar muito tempo longe dela”, contou.

