Léo Santana se torna empresário da banda CBX Samba Club

Foto: Divulgação

Léo Santana assume uma nova posição na música, a de empresário. O cantor assinou, junto a Salvador Produções, um contrato para empresariamento, gestão, vendas e gerenciamento artístico da banda CBX Samba Club.

O acordo foi assinado na última segunda-feira (7) e contou com a presença de integrantes do grupo, de Léo Santana e de Marcelo Britto, da Salvador Produções.

De acordo com os representantes do pagodeiro, era um desejo antigo de Léo expandir os horizontes e investir mais na música abrindo espaço para novos talentos. “Marcelo Britto e Léo Santana já tinham o desejo de expandir os negócios com novos talentos e sempre acreditaram na força do samba e no potencial que a banda e o cantor têm”, informa o comunicado divulgado nesta terça.

Juntos, Léo e Marcelo Britto já estão reformulando e planejando novas estratégias para a banda, que envolve músicas, EP, clipes e participação em grandes eventos.

Sobre a CBX Samba Club

Popular em Salvador, a banda CBX Samba Club é figurinha carimbada em eventos da cidade. Com oito anos de história, o grupo, comandado por Renanzinho, tem em seu nome o local de origem da banda, a Cidade Baixa.

Entre as faixas já lançadas pelo grupo nas plataformas digitais, o público pode encontrar parcerias com Lincoln Senna, La Fúria e projetos especiais, como um EP de São João.

A música mais escutada do CBX Samba Club no Spotify é a faixa ‘Passinho Gostoso’, lançada em 2019 e considerada um dos sucessos da banda, que é um feat. com Léo Santana.

No último final de semana, o grupo teve na plateia do show a presença do cantor Thiaguinho.

