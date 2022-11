Leonardo comenta posicionamentos de João Guilherme

Foto: Instagram

Pode-se dizer que João Guilherme é o “ponto fora da curva” da família de Leonardo, já que o garoto vai contra o estilo da família sertaneja, enquanto o ator navega pelo pop.

Porém, não é só no estilo musical que pai e filho se diferem. A dupla está em lados opostos quanto se fala em política e já foi motivo de crítica por parte do caçula da família durante o período eleitoral.

Em entrevista ao colunista Leo Dias, do site Metrópoles, Leonardo falou sobre o herdeiro e disse não interferir nos posicionamentos do filho. “As ideologias dele, eu não tenho nada a ver com isso, isso é dele, ele já é de maior. Eu apoio as coisas certas que ele faz, se fizer coisas erradas eu jamais vou apoiar, nem a ele e nem a ninguém.”

Apesar das diferenças, o sertanejo não deixou de elogiar o filho e citou algumas similaridades entre eles.

“Eu acho o João Guilherme muito sincero, eu acho que ele fala o que ele pensa, ele é um baita de um moleque. Você perguntou se tem alguém que parece um pouco comigo, ele é meio bocudo, meio falador e parece um pouquinho por esse lado.”

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.