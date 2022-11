Letícia Salles fala sobre término de namoro com maratonista

Foto: Reprodução / Redes sociais

Interprete de Filó na primeira fase do remake de ‘Pantanal’, Leticia Salles está no time das solteiras. A atriz terminou um relacionamento de mais de dois anos com o maratonista João Paulo Fonseca.

Em entrevista à colunista Patrícia Kogut, a atriz comentou mais sobre a vida de solteira e destacou que tem aproveitado mais a sua própria companhia.

“Tudo na paz. Acho que precisava viver meu momento também. Estou curtindo ficar sozinha. Ele é meu amigo, a gente se fala. Ele entendeu, está feliz também. Nunca fui de balada. Sempre namorei, nunca gostei de ficar em boate. Gosto mais de bar, onde posso falar e escutar. Não tenho paciência para pessoas gritando na noite. Fujo disso. Então, estou solteira, mas não estou aloprando”.

Escalada para viver uma dançarina na nova novela “Vai na Fé”, Letícia comentou sobre a expectativa do trabalho.

“Sempre gostei muito de dançar, mas dançava achando que arrasava. Até perceber que não. Eu só embromava (risos). Agora estou aprendendo mesmo. Antes de começar a preparação para a novela, fiz aulas com Wagner Santos por conta própria. Fiz um mês direto. Dei uma parada por causa das gravações. A dança me despertou muita coisa nova. Me descobri enquanto mulher. Ela desperta uma sensualidade. Às vezes a gente não enxerga algo que está adormecido e depois acorda, se sente viva. Estou me sentindo poderosa, bonita”.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.