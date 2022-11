Letieres Leite é tema de documentário de cineasta baiana

Foto: Vanessa Aragão

A vida do maestro Letieres Leite e o trabalho à frente da Orkestra Letieres viraram tema de um curta-documentário produzido pela cineasta baiana Vanessa Aragão. O filme será apresentado durante a XVIII Panorama Coisa de Cinema, que acontece no cinema Glauber Rocha, no dia 7 de novembro, às 17h10 e tem entrada gratuita.

Em sua obra, Vanessa mostra a sua relação afetiva e profissional com Letieres e com seu trabalho desenvolvido à frente da Orkestra, que completou 15 anos em 2021 – mesmo ano do falecimento do maestro.

“Rumpilezz: Entre Atabaques e All Stars é uma tentativa de expressar o que Letieres e a Orkestra provocou em minha vida. É um registro de vivências entre Letieres, a Orkestra e tudo que experienciei com eles. É uma honra ter esse filme exibido em uma sessão de Homenagem a Letieres Leite e Flávio Oliveiras durante um evento tão importante para o cinema baiano e nacional”, explica Vanessa.

O músico, pesquisador e educador, Letieres dos Santos Leite, atuava na área musical há mais de 40 anos. Ao longo dos 15 anos que liderou a Orkestra, Letieres teve seu trabalho consolidado enquanto arranjador, maestro, diretor e produtor musical, instrumentista, educador e pesquisador.

Além dos projetos do Instituto Rumpilezz, ele era requisitado para a direção musical e arranjos de espetáculos, como o musical de Elza Soares, que lhe rendeu o troféu de melhor arranjador no Prêmio Reverência de Teatro Musical (2018). Também fez a direção musical e arranjo do Claros Breus (2019) e do disco Mangueira – A Menina dos Meus Olhos (2019), ambos de Maria Bethânia.

Assim, entre registros e vivências, Letieres Leite e sua Orkestra Rumpilezz são desnudados a partir de um olhar afetuoso e analítico de uma pesquisadora em ação. Da proximidade dos camarins e ensaios aos palcos. Um pouco da travessia entre atabaques e os tênis all stars calçados pelos músicos de sopro, simbolizando a união entre o universo percussivo baiano e o cosmopolitismo pop.

“Fiz esse documentário para colocar para fora um pouco de tudo que aprendi durante os ensaios, os shows, as gravações que fizemos juntos e através da minha pesquisa do mestrado. É uma homenagem a esse maestro e ser fenomenal que foi Letieres Leite, o qual seu legado será mantido e reverenciado sempre por todos nós que fomos tocados e transformados por ele”, conclui Vanessa.

Sobre Vanessa Aragão

Vanessa é fotógrafa, jornalista e cineasta. Tem mestrado em Comunicação na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) e pós-graduação em Gestão do Entretenimento na ESPM/RJ. Em Salvador, passou por veículos de comunicação e hoje trabalha e desenvolve projetos na área da comunicação em geral e, mais especificamente, voltada para conteúdos e linguagens fotográficas e audiovisuais de produtos culturais com sua produtora, a Alfazema Filmes, buscando fortalecimento e autoestima identitária.

