Presente no mercado de trabalho há mais de 4 décadas, a Leveros está entre as maiores redes de varejo do país. A entrega de profissionalismo e qualidade em seus serviços são comuns. Neste momento, a contratante está divulgando novas vagas de trabalho. Confira, a seguir.

Leveros abre vagas de emprego pelo país; veja os cargos

Antes conhecida como Gelosom, a Leveros possui em seu amplo portfólio produtos como ar-condicionado, multi-ar e vários outros. Desde a sua fundação, a companhia tem a missão de oferecer soluções eficientes aos seus clientes e parceiros.

Para dar continuidade a essa história repleta de reconhecimento, a contratante está recrutando novos trabalhadores para aumentar cada dia mais o sucesso de suas atividades. As vagas são para aqueles que querem crescer junto da empresa, entregando bons resultados. Confira, a seguir, as vagas que foram divulgadas.

Técnico em Vendas – Santa Catarina;

Vendedor Externo – São Paulo;

Auxiliar Administrativo – São Paulo;

Desenhista Técnico (Refrigeração) – São Paulo;

Televendedor – Santa Catarina;

Auxiliar de Armazenagem – Espírito Santo;

Designer Gráfico – São Paulo;

Leveros – São Paulo;

Promotor de Vendas – Remoto e Pernambuco.

Como se candidatar

Se você encara desafios com uma nova oportunidade e possui a ambição de inovar e modificar o mercado de trabalho. Essa vaga é para você.

Para se candidatar, basta acessar o site 123 empregos e seguir as instruções recomendadas. Logo depois, selecionar a oportunidade desejada e encaminhar um currículo para a Leveros analisar.

