Lipe Ribeiro anuncia que será pai pela 1ª vez

Por essa ninguém esperava. O ex-A Fazenda, De Férias com o Ex e ex-affair de Anitta e Viih Tube, Lipe Ribeiro anunciou que será pai pela primeira vez.

Em um relacionamento sério com a influenciadora digital Andressa Castoriano, o também influenciador revelou a novidade nas redes sociais em clima de Natal.

“Estamos grávidos. Não podemos mais guardar essa notícia linda e abençoada. Uma mistura de nós dois está se formando e vocês nem imaginam a nossa ansiedade pra ver logo esse rostinho.”

Para Lipe, a chegada do primeiro herdeiro é além de uma transformação visível aos olhos do público, uma mudança pessoal.

“Enquanto nasce nosso bebê, renasce um homem e uma mulher com o mesmo e maior propósito de todos, amar incondicionalmente nosso filho (a). Feliz demais em viver o capítulo mais especial da minha vida com você.”

O romance de Lipe e Andressa foi assumido no início de novembro. Antes da criadora de conteúdo, Lipe participou da nova temporada do ‘De Férias com o Ex: Celebs’, onde se envolveu com MC Mirella e Lumena Aleluia.

Lipe também se envolveu em uma grande confusão neste ano após o término do affair com Viih Tube. A ex-BBB fez uma série de acusações após ser chamada pelo empresário de ciumenta e maluca.

“Sou a novinha de 21 anos que tem a maturidade para não te expor assim. E mulher nenhuma confunde as coisas sozinha. Quem não deixava claro e manipulava tudo era você. Até conhecer família em Sorocaba você foi. (…) Maluco é você, nojento. Pior cara que já conheci disparado. Não sei como consegui gostar de você.”

