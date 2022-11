Literatura infantil vai tomar conta da Bienal do Livro Bahia 2022

Foto: Divulgação

A Bienal do Livro Bahia 2022 vai contar com uma programação infantil especial. Entre as diversas atrações, as autoras baianas Renata Fernandes, Emília Nuñez e Lulu Lima estarão presentes no evento com um stand de contações de histórias nos dias 11 e 12 de novembro a partir das 11hrs. Mais de 60 obras infantis estarão expostas no stand.

Renata, Emília e Lulu são expoentes de uma nova geração de escritoras infantis da Bahia. Juntas, já venderam mais de 500 mil exemplares.

Empolgadas, as escritoras descreveram a expectativa para o evento. “A Bahia tem uma riqueza cultural muito grande e o retorno da Bienal do Livro, depois de tantos anos ausente, vai ser um marco para o mercado editorial do nosso estado. A literatura infantil vai ter grande destaque e as nossas crianças vão ter acesso a livros incríveis de escritoras e escritores baianos”, contou Renata Fernandes.

“A Bienal é um evento especial para celebrarmos a literatura e uma grande oportunidade para inspirar crianças a gostarem de ler”, dividiu Emília Nuñez. “Em nenhum outro momento há tanta troca entre leitores e escritores (e todo escritor não é também leitor?). É neste encontro que as janelas se abrem, as ideias se multiplicam e muitos projetos nascem. A Bienal tem essa importante função de acordar em nós a paixão pela literatura. E fazê-la brotar nos mais pequeninos”, completou Lulu.

Retorno da Bienal

Depois de nove anos, a Bienal do Livro Bahia volta a acontecer, de 10 a 15 de novembro, no Centro de Convenções Salvador, com realização da GL Events, com mais de 100 autores na sua programação cultural.

A expectativa é de que 80 mil pessoas circulem pela área de exposição e participem dos debates, conversas e atividades que serão oferecidas para adultos, adolescentes e crianças.

A programação da Bienal foi montada para todos os públicos e terá três diferentes espaços: o Café Literário, a Arena Jovem e o Espaço Infantil e contará com lançamentos de livros, sessões de autógrafos e contações de histórias para agradar leitores de todas as idades.

Serão mais de 70 horas de conteúdo produzido pelos mais de 100 autores e personalidades convidados. A proposta de pluralidade tem o objetivo de promover a mais ampla possibilidade de troca de saberes, estímulo e produção de conhecimento.

Leia mais sobre Bienal do Livro Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.