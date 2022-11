Livro ‘220 Anos da Revolta dos Búzios’ ganha edição comemorativa

Foto: Carla Ornelas/ GOVBA

O Arquivo Público do Estado da Bahia (APEB), lança nesta terça-feira (8), uma edição comemorativa do livro ‘220 Anos da Revolta dos Búzios’, projeto que teve como base os dados documentais do APEB.

O lançamento acontece a partir das 14h, no Solar Quinta do Tanque, na Baixa de Quintas, no antigo prédio do século 16 tombado em 1949, que desde 1980 passou a abrigar o APEB, segunda maior instituição arquivística do país.

O projeto é resultado de emenda parlamentar que além do livro, também proporcionou a realização do Colóquio Revolta dos Búzios, em março deste ano.

“Esta Edição Comemorativa favorece um olhar preciso no que diz respeito aos documentos, consolidando a memória histórica como referência para a construção de novas lutas de resistência”, destaca Maria Teresa Matos, diretora do APEB.

Sobre a Revolta dos Búzios

Parte importante da história baiana, a Revolta dos Búzios foi uma ação organizada por negros escravizados, libertos, trabalhadores pobres e membros das elites brancas liberais.

O movimento emancipacionista ocorreu entre 1798 e 1799, e uniu os setores da sociedade baiana contra a opressão portuguesa, tendo como heróis da Revolta, nomes como João de Deus, Manuel Faustino, Luiz das Virgens e Lucas Dantas.

“A obra assegura o exercício da cidadania e possibilitando a construção de novas narrativas sobre o movimento revolucionário de 1798 garantindo a plena identidade do povo baiano”, ressalta a diretora.

SERVIÇO

Lançamento da Edição Comemorativa dos 220 anos da Revolta dos Búzios

Quando: 8 de novembro, às 14h.

Onde: Arquivo Público do Estado da Bahia – Solar Quinta do Tanque, nº 50, Baixa de Quintas

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.