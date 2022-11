Liziane Gutierrez fratura costela em confusão: ‘Briguei por homem’

Foto: Reprodução/Redes Sociais

A ex-participante de “A Fazenda”, Liziane Gutierrez, apareceu nas redes sociais para revelar que entrou em uma briga com outra mulher na tarde da terça-feira (29).

A motivação teria sido ciúmes do ex-namorado, que chegou acompanhado com a mulher em um evento que aconteceu no Rio de Janeiro.

Liziane Gutierrez até tentou esconder o real motivo dos hematomas, mas acabou revelando ao fazer um pedido para os seguidores.

“Eu tinha até falado pros meus seguidores que eu tinha caído, porque estava com vergonha de dizer que briguei porque vi meu ex com outra, que briguei por causa de homem. Mas aí não sei se alguém tem vídeo, então preferi assumir logo tudo”, iniciou.

“O pior é o da costela porque dói para respirar e me deixou inchada. Falei com o médico, mas na costela não se tem muito o que fazer, além de tomar anti-inflamatório e remédio pra dor porque dói até pra respirar”, completou Liziane Gutierrez.

Foto: Reprodução/Instagram

A modelo ainda revelou estar alcoolizada no momento da briga e mostrou uma foto de hematoma nas costelas, com um novo desabafo.

“Tá muito inchado, depois que eu espirrei parece que piorou. Os outros machucados estão de boa, só a costela que tá doendo mais agora”, disse.

Por fim, Liziane disse que o ex não teve culpa pelo ocorrido e que, inclusive, ele estaria cuidando dela: “Ele tá no meu hotel comigo, como já disse a culpa foi minha e de mais ninguém. O meu ‘médico’ que tá aqui. Tá com raivinha porque saiu do rolê dele pra vir ficar aqui cuidando de mim. A fratura foi feia”.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.