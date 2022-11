Loja Shein é inaugurada em SP com tumulto e longas filas

Neste sábado (12) um dos maiores e-commerces do mundo abriu a sua primeira loja em São Paulo. A inauguração da Loja Shein na capital paulista foi marcada por longas filas e confusões este final de semana.

Pelo menos 7 mil pessoas passaram pela loja apenas no primeiro dia de abertura. No entanto, a assessoria da marca informou que cerca de 1 mil clientes foram atendidos.

A Shein é uma marca considerada ultra fashion. Ou seja, em sua plataforma há a comercialização das últimas tendências da moda por um preço muito mais acessível do que os seus concorrentes. Assim, este pode ter sido um dos motivos para tanta concorrência entre os clientes.

A primeira loja da marca foi inaugurada no Shopping Vila Olímpia. Mas, por volta das 10h, os vídeos mostrando confusão e tumulto para entrar na loja já começaram a circular na internet.

Os assessores tiveram muita dificuldade em organizar os clientes que chegavam. Por isso, decidiram fechar o estabelecimento antes do previsto, por volta de 17h30. O planejamento original de inauguração previa permanecer com as portas abertas até às 21h30.

Loja Shein SP: confusão e tumulto nas filas

A inauguração da primeira loja Shein em SP foi amplamente divulgada. Assim, atraiu um grande público para o local. Segundo algumas pessoas divulgaram na internet, haviam clientes esperando pela abertura da loja desde as 6h da manhã.

Dessa forma, as filas se tornaram gigantescas. Sendo assim, os funcionários passaram a dividir os clientes em turnos para que todos pudessem receber atendimento. No entanto, a multidão foi dispersa por volta das 13h.

De acordo com testemunhas do local, a confusão e tumulto teve início após a chegada de pessoas que teriam direito a atendimento preferencial, com crianças de colo, solicitando a priorização.

No entanto, os outros clientes se revoltaram, ocasionando brigas e até mesmo agressão física. Algumas delas foram retiradas do local pelos policiais do Shopping.

Após 17h30 apenas as pessoas que possuíam senha conseguiram entrar na loja.

Organização para o segundo dia de abertura da Loja Shein

Após o ocorrido, que ocasionou até 8 horas de espera nas filas, os organizadores divulgaram a sua nova estratégia de organização para atender os clientes neste domingo (13).

Assim, a loja abrirá às 10h, com disponibilização de 500 senhas para atendimento. Além disso, as pessoas receberão atendimento por ordem de chegada.

Poderão entrar até 40 pessoas de cada vez na loja. E o tempo de permanência de cada clientes será de 20 minutos, a fim de evitar tumulto.

Na segunda-feira e quarta-feira, 800 senhas serão distribuídas. Mas na terça-feria, feriado, apenas 500 senhas. Ademais, os clientes poderão entrar no provador com até 4 peças.

Grande inauguração Shein SP

Há algum tempo a Shein já estava divulgando a abertura da sua nova loja em São Paulo. No entanto, a varejista anunciou que este seria um experimento no formato Pop-Up, ou seja, a loja permaneceria aberta apenas por alguns dias.

Assim, a previsão é que até o dia 16 de novembro os clientes ainda consigam efetuar as suas compras de forma presencial na capital paulista. De acordo com a empresa, haverá a disponibilização de 11 mil peças na nova loja, incluindo os segmentos de moda urbana e produtos de verão.

O principal objetivo desse formato é atrair os clientes para mais perto da loja. Além disso, acredita-se que a iniciativa possa atrair novos clientes em potencial para a realização de compras também no aplicativo. A expectativa é de liquidação de até 90% do estoque.

Vale ressaltar que a empresa também informou que os preços das peças na Loja Shein São Paulo serão os mesmos praticados no aplicativo. Dessa forma, o cliente poderá ter a experiência de comprar um produto de forma presencial sem pagar nada a mais por isso.