A Encantech é uma comunidade que atua no ritmo 4.0 especializada em tecnologia, ágil, digital e dados dentro da Lojas Renner. Desde a sua criação, o objetivo é oferecer soluções modernas e inovadoras para as empresas. Hoje, a empresa abriu novas oportunidades de emprego no município de Porto Alegre. Confira.

Lojas Renner e Encantech abrem empregos em Porto Alegre

A Encantech tem como objetivo alcançar novos talentos para a cultura do encantamento, levando assim melhores experiências aos seus clientes. A Lojas Renner junto da Encantech estão à procura de novos talentos para complementar ainda mais no sucesso de suas atividades.

Trata-se de uma empresa que oferece aos seus colaboradores uma remuneração compatível ao mercado e outros benefícios. As vagas, a seguir, são para aqueles que estão em busca de novos desafios e tem como o objetivo inovar e transformar o mercado e o ambiente de trabalho. Confira.

Analista de Ciência de Dados – Remoto e Porto Alegre;

Analista de Gestão de Crises – Remoto e Porto Alegre;

Consultor de sistema de TI – Remoto e Porto Alegre;

Analista de Governança de Dados – Remoto e Porto Alegre;

Engenheiro de Dados – Remoto e Porto Alegre;

Agile Coach – Remoto e Porto Alegre;

Tech Leader – Remoto e Porto Alegre;

Engenheiro especialista de Machine Learning – Remoto e Porto Alegre;

Analista de Dados – Remoto e Porto Alegre.

Como se candidatar

Para obter mais informações referente as vagas divulgadas, basta seguir as orientações disponíveis no site 123 empregos. Em seguida, selecionar a oportunidade de interesse e encaminhar um currículo para análise.

Saiba tudo sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e cadastre-se pelo 123empregos para garantir sua candidatura em uma oportunidade de sucesso.