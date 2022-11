Lojas Torra abre mais de 2000 empregos pelo Brasil

A Lojas Torra cultiva um ambiente de trabalho que está em constante evolução e desenvolvimento. Com uma equipe diversa e plural, novas oportunidades de empregos foram anunciadas pelo país. Confira, a seguir.

Lojas Torra abre mais de 2000 empregos no Brasil

A Lojas Torra acredita que o ambiente de trabalho deve estar em constante evolução e desenvolvimento. Por isso, a companhia conta com uma equipe diversa e plural, com todas as histórias valorizadas e respeitadas.

A história dessa companhia iniciou há 30 anos, priorizando o atendimento diferenciado e de qualidade com os consumidores. Hoje a empresa segue recrutando novos profissionais com esses valores. Confira, a seguir:

Ana. de Planejamento Financeiro – São Paulo / SP e Trabalho Remoto;

Assistente de Loja – Bauru / SP;

Assistente de Loja – Marília / SP;

Assistente de Loja (Vaga Temporária) – São Paulo / SP;

Atendente de Cafeteria (Vaga Temporária) – Bauru / SP;

Atendente de Cafeteria (Vaga Temporária) – São Paulo / SP;

Aux. de Limpeza – Araras / SP;

Aux. de Limpeza (Vaga Temporária) – São Paulo / SP;

Estoquista (Vaga Temporária) – Uberlândia / MG;

Fiscal de Loja – Aracaju / SE;

Fiscal de Loja (Vaga Temporária) – Campo Grande RJ.

Como se candidatar

Os novos cargos são, principalmente, temporários para o Natal. Quer fazer parte da equipe? Acesse o site 123empregos e envie seus dados.

