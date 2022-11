Lore abre álbum de família e mostra família: ‘1ª copa da lilica’

Foto: Reprodução / Instagram

Lore Improta usou as redes sociais nesta segunda-feira (28) para dividir cliques da primeira Copa do Mundo da filha, Liz, fruto do seu casamento com o cantor Léo Santana. “Boraaaaa Brasillll!!!!! primeira copa de Lilica. Tá sem entender nada”, escreveu Lore na legenda da publicação.

A seleção brasileira venceu a Suíça por 1 a 0, com golaço de Casemiro, aos 41 do segundo tempo. Com o resultado, o Brasil garantiu classificação antecipada para as oitavas de final.

Nos comentários, famosos e anônimos reagiram a publicação: “Perdi tudo com o penteado de Lilica”, escreveu uma. “Família abençoada”, comentou outra. “Amo essa família é minha Lilica”, disse uma terceira. Veja as fotos abaixo:

Foto: Reprodução / Redes sociais

