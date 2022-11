Lore e Léo Santana anunciam festa para exaltar cultura baiana

Foto: Reprodução/ Instagram

A cultura baiana ganhou destaque em São Paulo na última terça-feira (8), durante o lançamento do projeto ‘Baile da Aclamação’, evento que será promovido por Lore Improta e Léo Santana como uma das novidades do casal para o verão 2023.

O evento, anunciado durante o Mynd Day, acontecerá no dia 1º de fevereiro em Salvador, no Palácio da Aclamação. A expectativa é de receber um público de 1.500 pessoas.

Durante a apresentação da festa, Lore Improta descreveu do Baile da Aclamação como: “O evento que vai fechar o verão e aclamar o Carnaval da Bahia que é o Baile da Aclamação, para a gente aclamar aí o Carnaval, a cultura baiana e fazemos parte”.

Para Léo Santana, a festa é uma forma de fazer a prévia da folia momesca, já que acontece na véspera de uma das festas de largo mais tradicionais da cidade, a festa de Iemanjá, e 15 dias antes do Carnaval.

“A ideia do Baile da Aclamação foi nossa, juntamente com ambas equipes, tanto da Lore quanto a minha quanto a minha. A ideia desse baile é, além de resgatar toda história, desde os primordiais aos atuais artistas, é fazer a gente reviver toda emoção do Carnaval. (…) A gente vai poder matar a saudade principalmente dos dois aninhos que não tivemos o Carnaval, e essa ideia é justamente fazer com que a gente, além de viver, esqueça aquele período tão turbulento”, conta.

Olhar para a moda

Além de aclamar a Bahia com o evento, a dupla fez questão de exaltar a produção local e escolheu um look Meninos Rei para apresentar o projeto, e segundo Lore, serão eles os responsáveis por assinar o look do evento em 2023.

“Eles têm uma história super bacana, somente nos anos de 2021 e 2022 eles se tornaram a maior potência da moda, não só no Brasil, como em outros lugares. Coincidentemente são dois caras da minha comunidade, Boa Vista do Lobato, Subúrbio Ferroviário de Salvador”, disse Léo.

Foto: Reprodução/ Instagram

O evento contou com a participação de Claudia Leitte, que também anunciou novidades e se apresentou para o público ao lado de Léo e Lore.

