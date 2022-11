Lore Improta mostra queda em ‘trend dos bêbados’ com amigos

Foto: Reprodução/ TikTok

Lore Improta colocou o mood mamãe em modo avião para aproveitar o vale night ao lado de Léo Santana, ou melhor, ao som do maridão.

A dançarina, que tirou a semana para acompanhar a agenda de shows do pagodeiro pelo Brasil, viviu uma noitada sem choro de bebê e curtiu o show do Gigante como plateia ao lado dos amigos.

Em um vídeo, Lore não escondeu que aproveitou para extravasar ao lado dos amigos e compartilhou uma ‘trend dos bêbados’. “Vocês sabem que não sou de beber, mas quando eu tô com eles, não tem como. É risada garantida”, escreveu.

@loreimprotaoficial Nao repitam isso em casa!! ♬ som original – Lore Improta

A dançarina curtiu a festa até 6h16 da manhã, no fim do show, e mostrou que não aguentou sustentar o salto em meio a apresentação, trocando o sapato por uma bota.

No dia seguinte, Lore ainda curtiu um evento do cantor Dorgival Dantas ao lado de Léo Santana e dos amigos.

Críticas por viagem sem Liz

A artista foi duramente criticada na web por ter deixado a pequena Liz em casa enquanto viajava com Léo. Em um desabafo, a dançarina disse que aquela tinha sido uma escolha dela para também aproveitar a vida como uma esposa e mulher, e não apenas mãe.

“Seguirei trabalhando, cuidando da minha filha e tendo tempo de qualidade com meu marido. Essa foi a minha escolha desde que Liz nasceu e seguirei assim. É assim que me sinto bem e completa. Eu busco esse equilíbrio. Minha flha sabe quem somos nós, recebe muito amor, carinho e atenção. E eu como mulher também preciso da atenção e carinho do meu marido e vice-versa. Gosto de estar ao lado dele vendo cada conquista.”

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.