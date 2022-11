Lore Improta quebra alça de vestido durante show de Léo Santana

Foto: Reprodução/ Instagram

O vestido escolhido por Lore Improta para curtir o show de Léo Santana na primeira noite do cruzeiro de Wesley Safadão não suportou a empolgação da dançarina e deixou a loira em uma saia justa, ou melhor, em um vestido solto no meio do palco.

Enquanto dançava uma de suas músicas favoritas do repertório do maridão, o ‘Rala Rala’, o vestido que tinha uma alça de metal arrebentou e por pouco não deixou a mamãe de Liz sem roupa.

O momento foi compartilhado por Lore no Instagram: “O momento que vocês gostam, dessa vez foi o vestido que arrebentou, mas a gente seguiu.. kkkkk Não tenho modos me jogo mesmo… kkkkk”.

No pós show, Lore recebeu ajuda da cunhada, Naiara Santana e de uma pessoa da produção, que apareceu com um alicate para juntar o aro do vestido que havia partido e colocar a peça no lugar.

Mania de casal?

O perrengue com roupa é compartilhado pelo casal. Em junho deste ano, Léo Santana rasgou a calça ao se apresentar em um evento de São João. Na ocasião, o artista se empolgou ao apresentar a música ‘Áudio Que Te Entrega’ e mesmo assim continuou o show.

“Era mais um show normal e tranquilo. Até que a calça rasgou. Era uma vez uma calça. Mas o show tem que continuar, vai com a calça rasgada mesmo”, brincou Léo.

