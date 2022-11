Lore Improta revela diagnóstico de Neuroma de Morton; saiba o que é

Foto: Reprodução/Instagram/@hisnameistobi

Lore Improta pegou os fãs de surpresa ao aparecer nas redes sociais, na sexta-feira (25), para revelar o diagnóstico de Neuroma de Morton.

A doença, que causa dor nos pés, pode ser causada por conta do uso excessivo de calçados com salto alto e bico fino, que causam lesões nos nervos dos pés.

Por meio do perfil no Instagram, a loira falou sobre o assunto e revelou já estar preocupada pelo carnaval, já que é dançarina e o período é uma dos mais agitados do ano.

“Para quem me acompanha aqui sabe que eu tenho problema no meu pé, eu já fiz cirurgia, fiz agora os exames, saiu os resultados dos exames e eu estava falando agora com o médico, aí o bicho pegou. Ele só virou para mim e falou ‘Eu não sei como é que você consegue dançar com a dor que você deve sentir, com o que você tem nos seus dois pés’. É Deus, eu danço com dor mesmo, mas eu já estou aqui pensando no Carnaval”, contou.

“Eu fico arrasada, porque é meu material de trabalho, eu fico mal porque só eu sei a dor que eu sinto, eu sinto muita dor quando eu uso salto alto, adormece o pé todo, é ruim mesmo”, disse, por fim.

A doença de Lore Improta ainda pode causar outros sintomas nos pés, como queimação, inchaço e choques. Já o tratamento varia de caso em caso, por conta da severidade do Neuroma de Morton.

Em alguns casos, são receitados anti-inflamatórios e compressas que podem dar alívio imediato para a dor. Para os casos mais graves existe um procedimento cirúrgico.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.