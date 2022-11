LOTOMANIA 2390: SAIU o resultado do concurso de hoje, sexta-feira, 11/11

Nesta sexta-feira (11/11), a Caixa Econômica Federal realizou mais um sorteio da Lotomania. O concurso 2.390 dessa modalidade foi realizado em São Paulo, à 20h.

O valor da aposta única da Lotomania é de R$ 2,50 e o jogador pode escolher 50 dos 100 números do volante. Vencem as apostas que acertarem 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número. A aposta pode ser feita novamente por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Nos caso das apostas online na Lotomania, o valor mínimo é de R$ 30. No entanto, a mesma quantia pode ser dividida para outras modalidades, como a Mega-Sena, Lotofácil, Timemania, Quina, Super Sete, entre outras.

Resultado da Lotomania concurso 2.390

A princípio, o concurso 2390 da Lotomania desta sexta-feira (11/11) oferece a quantia de R$1 milhão no prêmio principal. Vencem as apostas que acertarem 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Veja o resultado do concurso 2390 Lotomania desta sexta-feira (11/11):

Sorteio em Andamento – Números no Globo – Atualize a PÁGINA

Saiba como apostar na Lotomania 2390

Na Lotomania 2.390 são sorteadas 20 dezenas, e para levar o prêmio máximo é preciso acertar todas. Para fazer a aposta é necessário ter, no mínimo, 18 anos e ter um CPF válido em território nacional.

O palpite pode ser feito presencialmente ou online. O valor da aposta na Lotomania é único e custa R$ 2,50. Isso faz com que as chances de vencer sejam iguais para todos os apostadores.

Já nas apostas online, é preciso investir, no mínimo, R$ 30. Esse valor pode ser dividido para outras loterias, como a Quina, Mega-Sena, Dia de Sorte, Lotofácil etc.

Como receber o prêmio da Lotomania 2.390 após o resultado?

Primeiramente, os valores da Lotomania 2.390 podem ser sacados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa.

No entanto, em casos que o valor bruto do prêmio seja superior a R$ 1.903,98, o resgate só pode ser realizado nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.