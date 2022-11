Luana Piovani reclama com Pedro Scooby publicamente após ser ignorada

Foto: Reprodução/

Luana Piovani surpreendeu os seguidores ao usar as redes sociais, na segunda-feira (31), para dar um sermão público no ex-marido Pedro Scooby.

A loira disse que ligou para o ex-BBB, mas ele ignorou a ligação e, por isso, ela resolveu colocar o assunto nos stories do Instagram.

“Vou deixar esse recado aqui, porque você não quis me atender, porque está bravinho que esqueceu das suas responsabilidades. Mas tem que dar o remédio da anemia do Dom todo dia, não adianta trazer do Brasil e deixar em casa”, iniciou Luana Piovani.

“E tem que levá-lo para tomar vacina, porque ele não tem aula esta semana. E eu, mesmo trabalhando até agora, estou preocupada com a sua responsabilidade, porque ele não tem aula esta semana. Obrigada, querido. Grata, à direção”, completou a atriz.

Pedro e Luana terminaram o relacionamento de oito anos em 2019, os dois possuem dois filhos frutos do casamento. Dom, de 10 anos, e Bem, de 6 anos.

Veja o vídeo:

