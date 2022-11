Lucas Guimarães se desculpa após constranger Jade Picon

Foto: Reprodução/ YouTube

A influenciadora digital Jade Picon ganhou um pedido de desculpas público após uma situação criada pelo também influenciador Lucas Guimarães durante a apresentação do ‘PodCats’.

Na ocasião, o ex-marido de Carlinhos Maia citou a ex-BBB em uma conversa com Arthur Aguiar, na qual afirmou que durante o reality show sentia um tesão da parte da irmã de Léo Picon com o campeão da 22ª edição.

“Durante sua passagem no ‘BBB’, as pessoas se questionaram muito sobre a sua relação com a Jade. Era uma relação de jogo ou de tesão? Muitos questionavam se a perseguição dela com você era porque ela tinha tesão por você, que existia algo entre vocês. Não sabiam se era jogo, tesão, ou assunto mal resolvido. Queria que ‘hablasse’ (falasse) junto comigo. Até que ponto era tesão, até que ponto era jogo. Você sentia que ela mexia com você”.

A declaração chegou a deixar Arthur desconfortável, e na situação, o ex-BBB desconversou afirmando que “nunca tinha escutado isso”.

Com a repercussão negativa, Lucas usou as redes sociais para se retratar com a blogueira. Segundo o influenciador, sua intenção não era de criar uma situação com Jade. O ex-marido de Carlinhos Maia afirmou ter sido machista em sua colocação e pediu paciência por estar começando na área de apresentação.

“Quero pedir desculpas pra Jade e pra vocês. Para mim é tudo muito novo, é o início no podcast. Fui totalmente infeliz na pergunta, acho que nem o pessoal de casa também entendeu o que eu queria dizer. Eu não soube me colocar, eu não soube me posicionar. Quero só aqui pedir desculpas à Jade e principalmente às pessoas que estão me assistindo, que não sabiam qual era o intuito da minha pergunta.”

