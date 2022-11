Ludmilla anuncia transmissão do Numanice no Multishow

Foto: Divulgação

O show ‘Numanice’, projeto de sucesso da cantora Lumdilla, será transmitido pelo Multishow. A apresentação acontece no próximo sábado (12), no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

A novidade foi anunciada pela própria funkeira nas redes sociais, que contou ainda que o show contará com participações especiais. “Sim, o NUMANICE RJ vai ser transmitido ao vivo no Multishow. Não vejo a hora de contar todas participações e surpresas que eu tô preparando pra vcs!”, disse.

Sim, o NUMANICE RJ vai ser transmitido ao vivo no Multishow. Não vejo a hora de contar todas participações e surpresas que eu tô preparando pra vcs! 💜 — LUDMILLA (@Ludmilla) November 9, 2022

Segundo a cantora, a ideia de transmitir o show foi pensando no público que não conseguiu adquirir as entradas para a apresentação, uma das maiores da história.

“A minha ideia de transmitir o ‘Numanice RJ’ ao vivo, é pensando em vcs que não vão poder estar lá por algum motivo mas ainda assim querem sentir a vibe maravilhosa que vai ser. Eu amo muito o amor que vcs tem por esse projeto e por isso tento devolver esse amor em dobro pra vcs.”

Os ingressos para a edição do projeto foram esgotados com apenas 11 horas de vendas. Foi através do ‘Numanice’ que Ludmilla conseguiu uma indicação ao Grammy Latino.

Sobre o Numanice

O projeto Numanice surgiu durante a pandemia da Covid-19. A artista, que já havia prometido aos fãs um álbum cantando pagode, presenteou os admiradores com o projeto, que surgiu como um EP com seis canções.

A primeira versão do Numanice contou com quatro canções inéditas compostas por ela, e duas versões, uma de “Faz uma Loucura por Mim”, de Alcione e “A Boba Fui Eu”, uma canção de seu álbum ‘Hello Mundo. A aceitação do público foi tanta, que todas as faixas do projeto estrearam no Top 200 Brasil do Spotify.

Em 2021, Ludmilla lançou a versão ao vivo do Numanice e transformou o projeto em um show que roda o país inteiro. Em Salvador, o show contou com um público de 30 mil pessoas. Já em 2022, o Numanice deixou de ser apenas um EP e virou um álbum com 10 músicas, todas compostas por Ludmilla.

