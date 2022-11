Ludmilla é processada por advogado que a defendeu de racismo

Foto: Reprodução/ Instagram

A conta deve chegar cara para a cantora Ludmilla, que de um processo por racismo, movido contra a socialite Val Marchiori, acabou sendo processada pelo próprio advogado.

Em um desabafo nas redes sociais, a artista relembrou o caso de 2016 e a ação que perdeu no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Por isso, a cantora terá que arcar com os custos do advogado de Marchiori. A descoberta foi feita pela funkeira na última quinta-feira (3). Irritada, a artista afirmou que o advogado que a processa foi contratado por sua antiga gestão.

“Hoje, tive o desprazer de saber que, além de ter que arcar com os custos do advogado dela, estou sendo processada pelo advogado contratado pela minha antiga gestão, e, provavelmente, serei obrigada a pagar ele também. Uma grande ironia, justo no mês da consciência negra. Não há o que celebrar”, disparou.

A cantora, no entanto, não informa o motivo do processo movido pelo ex-advogado. De acordo com o colunista Leo Dias, do Metrópoles, em uma matéria de 2021, o ex-representante da funkeira moveu a ação por não ter recebido os honorários. Ludmilla não comentou o caso, porém, internautas lembraram a situação nos comentários.

“Não, Ludmilla. Eu acabei de ver o processo. Você/sua gestão o contratou, ele prestou serviços pra você e, segundo ele, não recebeu por isso. A sua antiga gestão pagou pelos serviços dele? Se sim, processa ele por má-fé. Se não, pague os honorários combinados. Advocacia não é caridade”, afirmou um internauta.

“Lud, te amo, mas não é bem assim. Se ele está cobrando é porque você ou quem geria a sua carreira não pagou pelos serviços que ele prestou. Se ele estiver agindo de má-fé com certeza você não terá que pagá-lo. Não é sobre racismo e sim sobre reconhecer o trabalho do outro”, escreveu outro.

O que se deu da investigação?

Em 2018, a Justiça condenou Val em primeira instância a indenizar a artista em R$ 10 mil, mas a socialite recorreu da decisão.

Na época, Val Marchiori ainda criticou Lumdilla por supostamente não ter aceitado o pedido de desculpas dela em um encontro que tiveram em Angra dos Reis.

“É claro que eu virei as costas. Ela pediu pro marinheiro dela começar a filmar e me chamou. Quando eu estava indo, meus amigos me alertaram e eu voltei. Segundos depois saiu a manchete no site Ego (lembro perfeitamente) e ainda bem que não fui. Desculpas com o telão ligado é mole”.

