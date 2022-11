LUDOFR Energia atualiza quadro com novas vagas de EMPREGO; confira

Com objetivo de ampliar seu quadro de funcionários que almejam ingressar ao mercado de trabalho, a Ludfor, empresa líder no mercado livre de energia na Região Sul, faz saber aos interessados abertura de novas 05 vagas de emprego no cargo de auxiliares de back office, para atuação nas áreas de administração, economia ou engenharias.

A lotação será em sua sede, em Bento Gonçalves/RS, e nas filiais de Porto Alegre/RS e de Santa Catarina. Os salários oferecidos são compatíveis com o mercado, além de benefícios como convênio odontológico, vale-transporte e bônus semestral.

Sobre a Ludfor

A Ludfor atua no mercado há 27 anos e atende a cerca de 760 grupos econômicos, com 600 MWm de energia por mês sob gestão. O grupo conta com quatro unidades de negócios: a Ludfor Gestora; a Ludfor Comercializadora; a Origem Energia, para investimentos em geração de energia; e a Operasul, com foco na manutenção e operação de hidrelétricas.

NOSSA MISSÃO: Atuar de forma estratégica, eficiente e eficaz, fornecendo produtos e serviços de excelência para os seus clientes, focando na satisfação e resultados, contribuindo com o crescimento de empresas dos mais diversos segmentos.

NOSSA VISÃO: Ser a melhor solução em gestão de energia do mercado para nossos clientes, de referência nacional em serviços e resultados, destacando-se por uma equipe qualificada e comprometida com a qualidade total de nossos serviços.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever eviando o currículo para o email rh@ludfor.com.br. Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

