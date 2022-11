Luísa Sonza vai parar em hospital antes de show

Foto: Reprodução/ Instagram

A cantora Luísa Sonza precisou receber atendimento médico após passar mal antes de uma apresentação em Pernambuco.

Na ocasião, a artista optou por não cancelar a apresentação e ao desembarcar no aeroporto em Recife foi direto para um hospital na cidade para receber atendimento.

“Infelizmente a Luísa não pode atender vocês no aeroporto pois passou mal e precisou receber atendimento médico assim que chegou. Nesse momento ela está sendo examinada e se recuperando para o show de mais tarde”.

Sonza não explicou o que motivou o mal estar, mas afirmou que a apresentação aconteceria em um novo horário. “Tô me recuperando, vai dar certo. Só tivemos que adiar o horário do show. Encontro vocês às 2:45h Recife! Me esperem”, pediu.

No Twitter, Sonza desabafou após receber críticas por não ter parado para atender os fãs no aeroporto. Chateada com a situação, a artista disse que deixou o local de cadeira de rodas devido à dor.

“Fiquei ‘magoadona’ com alguns fãs que reclamaram que eu não tirei foto no aeroporto de Recife sendo que eu saí DE CADEIRA DE RODAS porque não conseguia andar de DOR. Me desculpe, mas isso não é fã. Vocês sabem que atendo todos e me doo mais do que posso e deveria por vocês, pelo meu trabalho e para entregar tudo, tudo que tenho de mim pra vocês”, escreveu no Twitter.

Por vocês, pelo meu trabalho e p entregar tudo, tudo q tenho de mim pra vcs, então queria q vcs acreditassem q qnd não consigo, é pq eu já fiz meu máximo, que minha equipe tb faz o máximo que pode por vcs e por td q envolve Luísa Sonza. Enfim é isso do nada um desabafo tô triste. — LUÍSA SONZA 👅 (@luisasonza) November 28, 2022

Leia mais sobre Notícias no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.