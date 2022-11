LULA bate o martelo e confirma GRANDE PRESENTE para quem vai receber o Bolsa Família

Fila de espera do Auxílio Brasil está zerada?

De acordo com o Governo Federal, a fila de espera do Auxílio Brasil foi zerada no último mês. A informação foi confirmada pelo ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, no programa A Voz do Brasil. Esta foi mais uma estratégia eleitoral do então atual presidente.

Conforme a declaração do ministro, 500 mil novas famílias foram incluídas no programa social em outubro e, com isso, chegou-se ao fim da fila do programa. Em razão disso, aproximadamente 21,13 milhões de famílias estão recebendo o benefício atualmente.

Novos beneficiários no novo Bolsa Família?

Como mencionado, muitas pessoas estão ansiosas querendo saber sobre o futuro do atual Auxílio Brasil. Segundo as informações, a intenção é manter os pagamentos do benefício na parcela mínima de R$ 600 e incluir um adicional de R$ 150 no programa social.

Este será pago a famílias com crianças de até 6 anos anos de idade, limitado ao pagamento de até duas cotas por grupo familiar. Ou seja, será possível receber até R$ 900 no novo Bolsa Família. Portanto, é necessário que os dados estejam atualizados no Cadastro Único (CadÚnico).

Com relação a possibilidade de inclusão de novas famílias, ainda não há informações. Mas, caso seja possível, é preciso que a família interessada tenha inscrição ativa no CadÚnico e corresponda as regras para receber o benefício. Considerando que os critérios não sejam alterados, poderão fazer parte do novo Bolsa Família:

Famílias em situação de extrema pobreza – renda familiar mensal por pessoa de até R$ 105,00; ou

Famílias em situação de pobreza (desde que tenham, entre os seus membros, gestantes ou pessoas menores de 21 anos) – renda familiar mensal por pessoa entre R$ 105,01 e R$ 210,00; ou

Famílias que tenham membros que residam na mesma casa e sejam inscritos no Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas) ; e

; e Ser selecionado pelo Ministério da Cidadania.