LULA bate o martelo e define o valor do Salário Mínimo de 2023

Com o fim das eleições e o candidato Lula eleito como novo presidente do Brasil, muitos brasileiros querem saber qual o possível valor do salário mínimo no Governo Lula.

O presidente eleito já mencionou o assunto algumas vezes. A expectativa é que o reajuste represente um índice de 1,4% acima do valor disposto na proposta orçamentária do atual governo. Sendo assim, o valor tem expectativa de chegar a aproximadamente R$1.320.

Contudo, como o ano ainda não acabou e o Governo Federal ainda não fez a transição, existem muitas especulações a respeito do tema. Isso pode confundir os trabalhadores e até gerar transtornos.

Pensando nisso, separamos mais informações sobre este assunto para ajudar você a entender melhor todos os detalhes.

Quer saber mais sobre isso? Então leia até o final, e fique por dentro de tudo!

Aumento do salário mínimo no governo Lula, entenda

Como já vimos brevemente acima, apesar da mudança ainda não ter sido efetivada e Lula ainda estar passando pela fase de transição de governo, já é possível encontrar muitos questionamentos a respeito do salário mínimo.

Por ser um dos temas que mais impactam a vida dos trabalhadores brasileiros, é muito comum o interesse pelo tema que ainda não tem definição pela nova gestão.

Contudo, Lula poderá sugerir ao Congresso Nacional um novo valor para o salário mínimo a partir do ano que vem.

Segundo Wellington Dias, do PT do Piauí, que foi dito senador e atua como auxiliar na equipe do presidente eleito, o piso nacional do salário mínimo pode chegar a 1320 reais em 2023.

Esse aumento representa um índice de 1,4% acima da proposta apresentada pela atual gestão.

A precisão é de que o reajuste seja de 7,41%, fazendo com que o salário mínimo aumente de 1212 reais para 1302 reais.

Como o salário mínimo no governo Lula será calculado

Ainda segundo o senador do Piauí, Wellington Dias, a correção acima do índice inflacionário deve incluir o aumento do PIB dos últimos cinco anos.

Dessa forma, o intuito é evitar qualquer alteração inesperada para mais ou menos no valor mínimo.

Segundo a campanha presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, a intenção de seu governo é manter o salário mínimo acima da inflação. Assim, garantir o sustento das famílias mais pobres.

Apesar de parecer uma excelente alternativa para os trabalhadores, essa proposta ainda precisa passar pelo Congresso Nacional, para só então começar a valer a partir do ano que vem.

Benefícios de um salário mínimo maior

Segundo a equipe do novo presidente, o reajuste no salário mínimo, de 1212 reais para 1320 reais, deve garantir melhorias mais significativas na vida das famílias brasileiras. Isso vai impactar de maneira satisfatória as despesas básicas dos cidadãos.

O possível valor do salário mínimo no governo Lula prevê um aumento no poder de compra. Assim, consequentemente, ajuda na demanda dessas famílias, aquecendo a economia de maneira geral.

Essas melhorias deverão gerar um efeito dominó, impulsionando uma maior produção e industrialização de serviços. Sendo assim, isso deverá gerar mais empregos e mais renda para a população.

Outra categoria que deve se beneficiar com o aumento são os empreendedores. Com o aumento do poder de compra da população, podem ver uma melhora nos números.

O que é preciso para que o novo salário mínimo tenha aprovação?

Para que o aumento de 1,4% no salário mínimo ocorra e comece a valer o novo valor de 1320 reais já a partir do ano que vem, serão necessários cerca de 6 bilhões e meio de reais. Além disso, esse valor precisa constar na PEC de transição feita pela equipe do novo presidente.

Além da PEC, que para ter aprovação precisa do apoio de pelo menos 308 deputados e 49 senadores, os aliados de Lula também avaliam outras possibilidades.

Apesar da PEC ser uma medida mais segura de se alcançar o objetivo, uma Medida Provisória também poderia garantir, além do aumento do salário mínimo para 1320 reais, a manutenção do pagamento do Auxílio Brasil, atualmente em 600 reais.

É importante acompanhar as notícias sobre o valor do salário mínimo no governo Lula para ficar por dentro de todas as possíveis mudanças para o ano que vem.