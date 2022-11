Lula é diagnosticado com inflamação na garganta

Foto: Ricardo Stuckert/ PT

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva ((PT) foi submetido a uma bateria de exames de rotina no último sábado (12), no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, no qual foi diagnosticado uma inflamação das cordas vocais e leucoplasia na laringe.

Os exames foram realizados antes de embarcar para o Egito, onde participará da COP27, conferência da ONU sobre mudanças climáticas, viagem que segue na agenda do presidente eleito.

Os resultados dos exames de imagem demonstram a “completa remissão do tumor” na laringe que, em 2011, forçou Lula a se submeter a um tratamento que incluiu sessões de quimioterapia. De acordo com o oncologista que cuida de Lula desde 2011, quando foi descoberto o tumor, a pequena lesão identificada nos exames não oferece nenhum risco à saúde do presidente eleito.

“A leucoplasia é uma lesão verrucosa em áreas de mucosa e que, comumente, ocorre na boca. Costuma ser resultado de alguma forma de irritação crônica – e este processo de irritação às vezes pode ser muito antigo. Eventualmente, estas lesões precisam ser acompanhadas e, eventualmente, removidas com procedimentos muito simples. O importante é não confundir estas lesões com tumores”, afirmou Katz à Agência Brasil.

Em nota, o Hospital Sírio-Libanês afirmou que os exames estão normais. Lula recebeu alta médica no último sábado (12).

“O Presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva esteve hoje no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para avaliação clínica multidisciplinar de rotina.

Foram realizados exames de imagens: ecocardiograma, angiotomografias e PET scan, que estão normais e seguem mostrando completa remissão do tumor diagnosticado em 2011.

O exame de nasofibroscopia mostra alterações inflamatórias decorrentes do esforço vocal e pequena área de leucoplasia na laringe.

O presidente eleito foi acompanhado pelas equipes médicas coordenadas pelo Prof. Dr Roberto Kalil Filho, Dr. Artur Katz e Dr. Rubens Brito.”

