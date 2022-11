Lula, novo presidente eleito, já faz promessas de reajustes salariais aos servidores e concursos públicos; confira

Lula, presidente do PT (Partido dos Trabalhadores), ganhou as eleições 2022 neste domingo (30). Essa é a terceira gestão frente ao Executivo Federal que acontecerá do ano de 2023 até 2026. O mais novo presidente do Brasil, não fez nenhum pronunciamento oficial, mas em sabatina antes das eleições, Luiz Inácio Lula da Silva comentou sobre reajuste salarial do servidor público e concursos públicos.

Segundo o presidente eleito, os cidadãos vivem um Brasil onde o servidor público não recebe reajustes no salário desde o ano de 2017. Algo que é absurdo, inadmissível. Por isso que o povo quer mudanças, com mais oportunidades e concursos públicos. Quer saber mais sobre o assunto? O Notícias Concursos, na matéria desta segunda-feira (31), te mostrará o que será daqui para frente.

Concursos públicos e reajuste salarial para servidores é uma das “promessas” do novo presidente eleito

Em sabatina, Luís Inácio Lula da Silva disse que é necessário investir nas áreas mais cruciais como a Educação e a Saúde. Para isso, é preciso que haja contratação de mais funcionários, melhorando o salário de professores.

Assim, é necessário fazer concursos públicos para a contratação de mais pessoas, para efetuar um melhor atendimento. Com isso, é deve-se injetar mais dinheiro na educação e na saúde.

Lula deu uma entrevista para a Rádio Difusora do Amazonas, em 23 de junho, citando a importância do certame para a Polícia Federal. Dessa forma, chegarão novos policiais, especialmente nas fronteiras.

Ele comentou que, primeiramente, é preciso entender o papel que terá o Exército. Isso porque mesmo o Exército não tendo o papel da polícia, é necessário que se discuta a respeito para saber qual será o papel que o Exército terá ao cuidar das fronteiras.

Em segundo lugar, qual será o papel que terá a Polícia Federal. Isso quer dizer que a PF precisará fazer concurso, precisará ter mais efetivo de policiais. Faz-se necessário, pois existe a necessidade de mais pessoas ocupando as fronteiras.

Plano de governo

Programa de Reconstrução e Transformação do Brasil 2023-2026 é o nome do plano de governo do mais novo presidente. No programa que foi encaminhado para o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Lula garante as cotas nos concursos.

Será assegurada uma continuidade de políticas de cotas raciais e sociais para a educação superior, bem como no concurso público federal, bem como a ampliação para as outras políticas públicas. O novo presidente também defendeu a necessidade da Reforma Administrativa.

Em agosto, em um evento que participou com empresários da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), na cidade de São Paulo, Lula defendeu o equilíbrio que deve existir na máquina pública. Ele acredita que será preciso fazer a reforma administrativa, pois tem poucas pessoas ganhando muito, mas muitas pessoas ganhando pouco. Dessa forma, precisa-se tentar equilibrar as coisas. Lula afirma que será preciso pensar, apesar de já ter experiência e 13 anos de governo. Será necessário sentar e repensar sobre o que fazer com o Brasil.

Portanto, se o novo presidente eleito, Lula, cumprir com o que cogitou, para o ano que vem e os próximos, teremos alguns concursos públicos. Sem contar que os servidores podem se animar com o futuro reajuste salarial que terão.