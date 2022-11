Lula quebra recorde de Casimiro e consegue publicação mais curtida do Twitter

Foto: Ricardo Stuckert/Instagram

A publicação de Luiz Inácio Lula da Silva em comemoração à vitória nas eleições de 2022 bateu o recorde do streamer Casimiro e se tornou a publicação mais curtida do Twitter no Brasil.

A publicação feita após o resultado do segundo turno, em torno de das 19:50h do domingo (30), ultrapassou a marca de 1,6 milhões de curtidas.

O clique mostra a mão de Lula sobre a bandeira do Brasil com a palavra “democracia” na legenda da publicação. Além do alto número de curtidas, a postagem ainda com mais de 400 mil retweets e 56,9 mil tweets com comentários.

Já a publicação de Casimiro, que segurava o recorde de curtidas, chegou a 1,36 milhão. O tweet, porém, não aparece no perfil do streamer.

“Assim que acordei vi a montagem tosca feita com o intuito de enganar o eleitor a uma semana do 2° turno. Repudio a utilização da minha imagem sem autorização para fins eleitorais e reafirmo minha posição de insatisfação com o atual governo. Como sabem, dia 30 meu voto é 13”, escreveu.

Na ocasião, Casimiro desmentiu uma montagem em que ele aparecia carregando balões que indicavam o número “22”, do presidente Jair Bolsonaro, quando na verdade ele usava “29” em comemoração ao aniversário.

