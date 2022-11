LULA vai manter o EMPRÉSTIMO CONSIGNADO do AUXÍLIO BRASIL em 2023?

O empréstimo consignado do Auxílio Brasil começou a ser oferecido no último mês, mas já traz muitas incertezas para o ano que vem. Isso porque, até o momento o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, não se pronunciou quanto a permanência da modalidade em 2023.

O consignado do programa social foi liberado com intuito de ajudar os beneficiários a pagarem suas dívidas ou comprarem o que for necessário, tendo em vista que o benefício tradicional pode não ser suficiente. Veja mais detalhes do serviço a seguir!

Consignado do Auxílio Brasil

De antemão, o consignado do Auxílio Brasil se refere a uma linha de crédito cujas parcelas são diretamente descontadas da folha de pagamento do benefício pago pelo programa social. Para que fosse liberado, o Ministério da Cidadania regulamentou toda a operação no fim do último mês.

Considerando o texto publicado, os beneficiários terão até 24 meses (2 anos) para quitar a dívida, dependendo do valor contratado e do número de parcelas acordado. Além disso, as taxas de juros aplicadas pelos bancos não podem ultrapassar a marca de 3,5% ao mês, mas podem ser inferiores.

No mais, cada contemplado só pode comprometer até 40% do valor do seu benefício na contratação do consignado. Desse modo, ao considerar o pagamento tradicional de R$ 400 do programa, cada parcela da dívida só pode chegar a R$ 160, caso contrário, a contratação é inviável.

Como solicitar o empréstimo consignado pela internet?

Quem tem interesse em solicitar o crédito consignado do Auxílio Brasil, basta ter uma conta poupança digital no Caixa Tem e corresponder aos seguintes critérios básicos do serviço:

Estar recebendo o benefício há mais de 90 dias;

Não ter data de término do recebimento do benefício;

Não ter deixado de comparecer à convocação do Ministério da Cidadania.

Conferindo a estes requisitos, significa que você está apto a fazer o pedido do empréstimo consignado Auxílio Brasil. Como mencionado, é possível fazer o pedido de diversas formas, inclusive pela internet, através do aplicativo Caixa Tem.

Como solicitar o crédito no aplicativo?

Para solicitar o empréstimo consignado do Auxílio Brasil no aplicativo Caixa Tem, basta seguir os passos abaixo:

Acesse o aplicativo Caixa Tem (disponível para Android e iOS); Clique em “Empréstimo”; Selecione as opções de parcelamento do consignado; Escolha se você deseja realizar o empréstimo com ou sem seguro; Clique nas caixas para autorizar os termos de contrato necessários; Informe a senha; Aguarde a análise de 48 horas; Caso esteja tudo certo, a Caixa vai depositar o valor diretamente na conta do Caixa Tem.

Vale ressaltar que o crédito também pode ser contratado nas agências da instituição financeira. Basta ir presencialmente ao banco e apresentar os documentos necessários.